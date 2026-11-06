«Campionato equilibrato, pensiamo a vincere a Brusaporto»
Serie D - L'allenatore del Piacenza prepara la sfida di domenica
Paolo Gentilotti
|2 ore fa
Persa contro il Milan l’occasione di accorciare la classifica, il Piace è pronto a ricominciare da capo, ancora una volta. «Lo facciamo - dice il tecnico Arnaldo Franzini - in una situazione molto equilibrata: a parte il Nibbiano, che sta facendo un percorso incredibile, le altre squadre di vertice sono tutte molto ravvicinate e con un rendimento simile».
Franzini si concentra sulla trasferta di domenica a Brusaporto, che viene da cinque sconfitte di fila: «Ma è una squadra che da tempo frequenta la Serie D e si qualifica per i playoff. Sta vivendo un momento di difficoltà, ma ha alcuni uomini molto esperti della categoria. Stiamo concentrati su quello che ci aspetta e che dovremo fare, puntando a farlo al meglio».
Si sente con le spalle al muro? «Francamente è un problema che non mi pongo. Penso solo a fare di tutto per vincere la prossima partita, per continuare nel mio percorso, ben sapendo che c’è chi valuta il mio lavoro».
Franzini si concentra sulla trasferta di domenica a Brusaporto, che viene da cinque sconfitte di fila: «Ma è una squadra che da tempo frequenta la Serie D e si qualifica per i playoff. Sta vivendo un momento di difficoltà, ma ha alcuni uomini molto esperti della categoria. Stiamo concentrati su quello che ci aspetta e che dovremo fare, puntando a farlo al meglio».
Si sente con le spalle al muro? «Francamente è un problema che non mi pongo. Penso solo a fare di tutto per vincere la prossima partita, per continuare nel mio percorso, ben sapendo che c’è chi valuta il mio lavoro».
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