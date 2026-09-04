Franz verso il debutto: «Non siamo al top, ma sensazioni positive»

Arnaldo Franzini ha l'obiettivo puntata sulla Tritium, che domenica a Trezzo d'Adda terrà a battesimo la prima di campionato del nuovo Piacenza.

«Partire con una vittoria manterrebbe inalterato l’entusiasmo della piazza - commenta il tecnico di Vernasca - e ci darebbe una bella spinta ad accelerare nel nostro progresso di crescita, Dalle ultime due partite, in particolare quella di Coppa Italia, ho ricavato molte sensazioni positive: la squadra sa costruire parecchio, ha creato occasioni e segnato. C’è l’attesa per capire davvero a che punto siamo con la crescita della squadra, perché è chiaro che non siamo ancora al massimo».