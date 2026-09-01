Il meglio del calcio giovanile nel ricordo di Gigi Rocca

È stato presentato allo stadio Garilli il primo memorial Luigi Rocca, l'ex giocatore e allenatore piacentino scomparso prematuramente nell'ottobre del 2024.

Il Piacenza, squadra in cui Gigi aveva giocato e poi allenato nel settore giovanile, lo ha voluto ricordare con un triangolare che si giocherà sabato al campo Bertocchi a partire dalle 17 e che vedrà protagoniste l'Under 17 del Piace, l'Under 16 dell'Atalanta e l'Under 16 dell'Inter. Proprio con i nerazzurri di Milano, Rocca (centrocampista tecnico e generoso) aveva debuttato in Serie A e in Coppa Uefa. Da giocatore aveva calcato il campi di Serie B e C con Siena, Trento, Sanremese, Taranto, Brindisi, Casertana e Fidenza. Come allenatore, era partito dal vivaio del Piacenza, per poi passare ai grandi con Codogno, Fanfulla e Fiorenzuola, tra le altre.

Fu colpito da un malore mentre giocava a calcio con gli amici di sempre.

«Quella di Luigi Rocca è una di quelle grandi figure piacentine che non vanno dimenticate - ha detto Francesco Guareschi (responsabile Settore Giovanile Piacenza Calcio) - e siamo orgoglioso di avere organizzato questo primo torneo in suo onore».

Gli ha fatto eco Giancarlo Bernazzani (delegato Figc Piacenza): «Oggi sono particolarmente emozionato, poiché con Luigi ho condiviso tanti momenti importanti. Ringrazio il Piacenza per avere ricordato un uomo eccezionale come lui».

Infine, Antonella De Gregori, moglie di Gigi: «Posso solo ringraziare di cuore il Piacenza per l'organizzazione di questo torneo in ricordo di mio marito».