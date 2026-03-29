Il Piace a Lentigione per proseguire il crescendo biancorosso

Il Piacenza è di scena oggi, dalle 15.30, sul campo Levantini dove i biancorossi affrontano il Lentigione, seconda forza nel girone Di di Serie D, a –3 dalla capolista Desenzano. Sono invece sei i punti di ritardo della squadra di Franzini dal tandem composto proprio dalla squadra di Pedrelli e la Pistoiese: distacchi che hanno ormai estromesso il Piace dalla corsa per la promozione, a scapito delle tre rivali per la Serie C.

Franzini, che ovviamente punta a chiudere al meglio la stagione cercando il miglior piazzamento playoff possibile, confermerà la formazione vista all’opera domenica scorsa nel corso del vittorioso match con il Progresso. Il Lentigione invece, mercoledì scorso, ha chiuso sull’1-1 il recupero con la Pistoiese: un esito che, di fatto, ha lasciato tutto inalterato in vetta.

SERIE D

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