Il Piacenza chiede strada al Milan Futuro

Il Piace si carica sulle spalle i suoi tanti dubbi e le sue poche certezze, pronto a vivere un mercoledì in grado di gettare luci o ombre almeno sul futuro prossimo. È il recupero della partita rinviata il 27 settembre, si gioca alle 15 sul campo del Milan Futuro (a Solbiate Arno, Varese), che in quell’occasione aveva tre convocati per un importante torneo giovanile internazionale.

Il Piacenza non si può permettere approcci spensierati: può avvicinarsi alla vetta, ma se ne può anche distaccare in maniera che diventerebbe un po’ preoccupante, soprattutto dopo lo 0-0 di Fiorenzuola.

Franzini medita qualche novità di formazione, di certo non ripudia il 4-4-2. Potrebbe chiedere più qualità e intraprendenza ai due mediani, proporre forze fresche su una delle fasce.