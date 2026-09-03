Il primo mercato biancorosso di Calistri: «Obiettivi centrati»

Il gong del calciomercato del primo settembre (che suonerà il 30 per i soli dilettanti) non ha fermato il lavoro del direttore sportivo del Piacenza, Leonardo Calistri

Ma l’imminente prima giornata del campionato di Serie D, domenica sul campo della Tritium, impone comunque un bilancio quasi definitivo di un’estate come sempre molto movimentata per i biancorossi.

«Sono soddisfatto - commenta il giovane ma già esperto dirigente - perché non abbiamo lasciato nulla di incompiuto: sono arrivato a metà giugno, con mister Franzini è nata subito la giusta intesa, abbiamo condiviso scelte e obiettivi, che abbiamo raggiunto. In ritiro ha potuto allenare la rosa quasi definitiva, che poi è stata completata».

I centrali difensivi sono quattro, tra cui Silva. «Ho già spiegato - chiarisce ancora Calistri - che in questo precampionato non ha partecipato alle amichevoli per evitare eventuali infortuni che avrebbero pregiudicato possibili trattative di mercato. Ma è sempre stato a tutti gli effetti nel gruppo, non ha saltato un allenamento con la squadra e domenica era regolarmente convocato e pronto per entrare».

Com’è la situazione di Taugourdeau? «È stato operato alla caviglia in primavera, ha seguito con grande professionalità il percorso di recupero, c’è stato un piccolo ma prevedibile intoppo, ma dalla prossima settimana sarà a completa disposizione del mister, visto che clinicamente è guarito. Sarà Franzini a gestirlo come riterrà più opportuno».

L’attacco è il reparto che sta facendo un po’ più discutere, c’è chi lo vede inferiore a quello del Chievo, diretta concorrente per la promozione in Serie C: «Loro hanno senza dubbio sulla carta un attacco forte, ma il nostro non è da meno numericamente. Purtroppo non basta, bisogna guadagnarsi in punti sul campo. Ma sicuramente la storia dei nostri attaccanti in fatto di reti segnati e campionati vinti non è seconda a nessuno».

Bakayoko ok, ma non sarà rischiato

In vista del debutto in campionato di domenica mister Franzini ha recuperato Putzolu e Bakayoko, il quale però non dovrebbe essere rischiato.