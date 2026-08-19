Oggi test a Bobbio, emergenza a metacampo

Se Paolo Rrapaj fosse già a disposizione di mister Arnaldo Franzini (probabilmente lo sarà da domani), quasi sicuramente giocherebbe da titolare l’amichevole che oggi alle 18 attende il Piacenza sul campo della Bobbiese (Eccellenza).

L’allenatore biancorosso è, infatti, alle prese con una vera e propria emergenza a metacampo, dove attualmente il solo Manuel Poledri può essere considerato abile e arruolato.

Alla sfida di Bobbio non prenderà parte Tommaso Putzolu, alle prese con una noia muscolare che si trascina da qualche giorno e che ne sconsiglia l’utilizzo.

Lorenzo Panaioli, invece, ha subito una distorsione alla caviglia: anche in questo caso non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, ma meglio un po’ riposo precauzionale.

Per Gianluca Barba, invece, potrebbe esserci una manciata di minuti, ma sempre senza forzare: il piacentino arriva da un anno di inattività e quindi va fatto anche un importante lavoro di prevenzione degli infortuni, soprattutto durante la fase di preparazione.

Infine, mancherà Anthony Taugourdeau, che però rappresenta la nota più positiva: da qualche giorno lavora con il gruppo e la ripresa post operatoria procede al meglio, anche se ci vorrà ancora un po’ di pazienza.

Anche Fransceco Versari è acciaccato, così in porta debutterà oggi Luca Bruno, appena arrivato.

Tutti disponibili gli altri.