Piace: in arrivo Bagnaschi, Lucino via in prestito

Ultimo giorno di calciomercato movimentato per il Piacenza. Il direttore sportivo Leonardo Calistri ha ormai concluso un colpo in difesa: si tratta di Alessandro Bagnaschi, difensore classe 2006 del Monza, che può disimpegnarsi da centrale e all'occorrenza anche da esterno. Nell'ultima stagione è stato un punto fermo della Primavera 1 del club brianzolo, con 30 presenze e tre reti.

Di contro, sembra vicina l'uscita in prestito di Samuele Lucino, il terzino classe 2007 rientrato in estate dopo il prestito all'Oltrepò della scorsa annata.

Neo acquisto anche per il Nibbiano&Valtidone, che fa suo l'esterno destro Christian Patitucci (classe 2008) in prestito dalla Cremonese.