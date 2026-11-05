Piace-Lucchese di Coppa il 18 al Garilli
Serie D - Ottavi di finale in gara unica
Michele Rancati
|4 ore fa
PIACENZA -SASSO MARCONI ( FOTO CAVALLI)
Il Dipartimento Interregionale della Lnd ha sorteggiato gli abbinamenti degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie D, in programma mercoledì 18 novembre. Il Piacenza riceverà al Garilli la Lucchese alle 14.30.
Le gare sono di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà ai calci di rigore.
Come previsto da regolamento, le vincitrici si affronteranno ai quarti (9 dicembre, ore 14.30) seguendo il percorso stabilito dal tabellone sottostante.
Le gare sono di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, per l’assegnazione della vittoria e conseguentemente della qualificazione al turno successivo, si procederà ai calci di rigore.
Come previsto da regolamento, le vincitrici si affronteranno ai quarti (9 dicembre, ore 14.30) seguendo il percorso stabilito dal tabellone sottostante.
Ottavi di finale
Parte sinistra del tabellone
Villa Valle-Valenzana contro vincente Sanremese-Leon.
Union Clodiense-Cjarlinz Muzane contro vincente Piacenza-Lucchese.
Parte destra del tabellone
Ancona-Nuova Ternana contro vincente Sassari Latte Dolce-Real Normanna.
Virtus Francavilla-Turris contro vincente Nuova Igea Virtus-Modica.
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