Piace senza tifosi per il quasi derby col Sant'Angelo

Quart'ultima giornata per il girone D di Serie D e il Piacenza, senza tifosi (divieto di vendita di biglietti di ingresso ai residenti nella nostra provincia), sfida a domicilio il Sant'Angelo in un quasi derby che riporta alle dure sfide anni '70 e '80. Oggi però, al Carlo Chiesa, i biancorossi arrivano senza obiettivi di classifica: troppo lontano il terzetto che si gioca la promozione in Serie C con Desenzano, Pistoiese e Lentigione ormai irraggiungibili. "Abbiamo il dovere di affrontare al meglio queste ultime gare anche per prepararci a dovere ai playoff" ha detto alla vigilia mister Arnaldo Franzini.

Il tecnico di Vernasca si affiderà all'ormai consueto terzetto offensivo, con D'Agostino a sostegno di Mustacchio e Manuzzi. I barasini allenati da mister Vullo sono invece alla ricerca dei punti necessari per allontanarsi dalla zona playout. Dunque, le premesse per una gara vera ci sono tutte, peccato che nessun piacentino potrà assistere a un match che sa di storia biancorossa.

SANT'ANGELO-PIACENZA

​SANT'ANGELO (3-5-2): Mezzadri; Davighi, Guerrini, Confalonieri; Di Bitonto, Grandinetti, Sabba, Rao, Bernardini; Bramante, Molteni. (Cigolini, Sterchele, Dioh, Santos, Dalcerri, Ceola, Lecchi, Gritti, Mangni). All. Vullo.

PIACENZA (4-3-1-2): Kolgecaj; Ciuffo, Silva, Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, De Vitis, Poledri; D'Agostino; Mustacchio, Manuzzi. (Ribero, Martinelli, Cabri, Zaffalon, Mazzaglia, Campagna, Garnero, Ganz, Asencio). All. Franzini.

ARBITRO Artini di Firenze.

SERIE D

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