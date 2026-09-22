Piace, Sereni ormai recuperato

Il Piacenza domenica non giocherà a causa del rinvio della gara contro il Milan Futuro e di alcuni suoi giocatori convocati nelle Nazionali.

Oggi i biancorossi sono tornati ad allenarsi con i ritmi della settimana “normale”, il prossimo impegno di campionato, sarà domenica 4 ottobre in casa contro lo Scanzorosciate e aprirà un ciclo che vedrà i biancorossi in campo cinque volte in quattordici giorni: il 7 ottobre ci sarà Lentigione-Piacenza di Coppa Italia, l’11 ottobre il derby a Fiorenzuola, il 14 ottobre il recupero della gara con il Milan e il 18 ottobre la sfida interna con il Caldiero.



Se da una parte sarebbe stato meglio giocare vista l’inerzia positiva derivante dalla vittoria sul Real Calepina, dall’altra questi giorni serviranno non poco a riportare buona parte del gruppo nelle condizioni migliori, anche se la cosa non varrà per tutti.

Cominciamo alle buone notizie: Bakayoko, Rrapaj e Sereni saranno completamente disponibili per domenica 4.

Passiamo a quelle meno buone: Barba accusa una lesione di primo grado al flessore della gamba destra e dovrà restare fermo per altri quindici giorni; Abbondanza resta indisponibile; Taugourdeau ha accusato una condropatia femoro-rotulea al ginocchio, la cui entità dovrà essere valutata a fondo; Versari ha di fronte altri 20 giorni di stop.