Piacenza, preso Gian Marco Fantoni

Il Piacenza Calcio ha acquistato Gian Marco Fantoni, portiere classe 2004, lo scorso anno nel Prato in Serie D e formatosi nelle giovanili dell'Empoli. Il giocatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2027 e rappresenta un arrivo dell'ultima ora dovuto all'infortunio di Francesco Versari, fermato almeno per un mese e mezzo da un problema muscolare.