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Piacenza, preso Gian Marco Fantoni

Il portiere lo scorso anno era a Prato. Ha firmato un contratto di un anno

Redazione Online
|1 ora fa
Piacenza, preso Gian Marco Fantoni
1 MIN DI LETTURA
Il Piacenza Calcio ha acquistato Gian Marco Fantoni, portiere classe 2004, lo scorso anno nel Prato in Serie D e formatosi nelle giovanili dell'Empoli. Il giocatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori biancorossi fino al 30 giugno 2027 e rappresenta un arrivo dell'ultima ora dovuto all'infortunio di Francesco Versari, fermato almeno per un mese e mezzo da un problema muscolare.
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