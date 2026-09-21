Raffini a Zona Calcio: «Presto il miglior Piace»

Abbiamo sentito parecchie volte nelle ultime stagioni, compresa questa, lamentele da parte di tifosi che sostengono che “gli attaccanti, quando vengono al Piacenza, smettono di segnare”.

Lui ha rispedito queste parole al mittente non una, non due, ma ben tre volte.

Simone Raffini si è preso un Piace in difficoltà sulle spalle e con la tripletta alla Real Calepina lo ha condotto verso acque più calme. Adesso il gruppo di mister Franzini potrà beneficiare del match rinviato contro il Milan Futuro per recuperare ulteriori forze e pensare alla rimonta sulle prime della classifica.

Ma nel frattempo può anche godersi il suo nuovo bomber: «Volevo segnare, è chiaro - ha detto ieri sera a Zona Calcio rispondendo ai giornalisti Michele Rancati e Paolo Gentilotti - per me, ma soprattutto per la squadra. Sono state tre reti “alla Raffini”, ma non sono esclusivamente merito mio, c’è il contributo dei miei compagni. Devo dire che tutto l’ambiente mi ha fatto sentire grande fiducia in queste settimane e questo mi ha sicuramente giovato. Siamo già forti, ma la sosta ci farà bene e presto vedremo il miglior Piacenza».

Nella seconda parte dalla trasmissione, oltre al giornalista Marco Villaggi, ospite il difensore del Nibbiano&Valtididone Filippo Boccenti.

Nella terza, infine, in studio Michele Arzani e Andrea Rossi, rispettivamente presidente e allenatore dell’Alseno Calcio, una delle favorite del girone B di Terza Categoria.

Nel corso dell’intera puntata sono state trasmesse complessivamente 42 reti delle squadre piacentine, dalla Serie D alla Terza Categoria.