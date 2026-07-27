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Cena biancorossa per cementare il gruppo

Tutto il mondo-Piacenza ospite del presidente Polenghi

Michele Rancati
Michele Rancati
|2 ore fa
Cena biancorossa per cementare il gruppo
1 MIN DI LETTURA
Dai soci (Kirill Bosov in primis) ai fisioterapisti, passando per staff tecnico, dirigenti e ovviamente giocatori. Non mancava nessuno alla ormai tradizionale serata di inizio anno che dà il via alla nuova stagione del Piacenza Calcio. Ospiti del presidente Marco Polenghi a Fiorano di Travo (grazie all’allestimento curato dall’Enoteca del Corso), il gruppo biancorosso ha iniziato a consolidarsi anche fuori dal campo.

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