Roberto e Angelo, fratelli Tricolore

«Lo scudetto? Spero possa servire a spingere, anche a Castelsangiovanni e a Piacenza, verso una maggiore attenzione al mondo del calcio femminile». Roberto Bottiglieri, 38 anni il prossimo otto agosto, allenatore dell’Under 15 femminile del Milan, deve ancora riprendersi dall’onda lunga dei festeggiamenti. Le sue ragazze hanno conquistato il podio più alto. Battendo 2-0 a Cervia le coetanee della Roma, le rossonere hanno portato a casa uno scudetto che vale doppio. Doppio perché tali sono stati l’impegno, la fatica, durante una stagione contrassegnata da infortuni, mille difficoltà e una finalissima in cui le “diavole”, guidate dal tecnico originario di Castelsangiovanni, sono scese in campo con una rosa in cui ben sei ragazze erano sotto età (tre ragazze classe 2013 e tre ragazze classe 2012).



Roberto Bottiglieri non ha fatto tutto da solo. Quest’anno al suo fianco ha avuto il fratello Angelo, allenatore rossonero delle bambine “distaccato”, durante la stagione calcistica che si è appena conclusa, nelle giovanili.

A Castelsangiovanni, la città valtidonese dove Angelo e Roberto Bottiglieri sono nati e cresciuti, vivono ancora il papà Armando e la mamma Rosanna. «Lo scudetto – dice il mister dell’Under 15 - lo dedico a mio padre e a mia madre. Lui non si è mai perso una partita mia e di mio fratello. Ci seguiva ovunque.«Mia madre – aggiunge - pur non essendo appassionata di calcio, è venuta a Torino e a Firenze a vederci e questo è tutto dire».