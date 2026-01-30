Trombetta torna al Forlì, il Piace tessera Asencio

E' finito dopo sei mesi l'amore - mai sbocciato - tra l'attaccante Michele Trombetta e il Piacenza. La società biancorossa che ha restituito il giocatore al Forlì, società da cui proveniva, peraltro con un discreto bottino di gol. Mentre con la squadra di Franzini ha segnato solo tre gol, di cui uno in Coppa a Lentigione e due in campionato contro il Tuttocuoio. Per ovviare alla partenza il Piacenza, ha deciso di tesserare Raul Asencio, che si allenava già con la squadra da una ventina di giorni. Ma non si escludono altri arrivi dell'ultima ora.