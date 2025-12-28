Che occasione per l'Assigeco, Bees e Bakery in trasferta

Ultimo impegno targato 2025 per le compagini piacentine di Serie B nazionale maschile, in campo oggi, domenica 28 dicembre, nella diciannovesima giornata del girone A, che scatterà alle 18 su tutti i campi. Sul nostro territorio, l'appuntamento è al PalaBancaSport, dove l'Assigeco vuole continuare a correre e puntare in alto. Dopo essersi guadagnata la platonica etichetta di "ammazza-capolista" (prima Legnano e poi Vicenza sono caduti contro Piacenza, perdendo match e primato condiviso), la squadra di Simone Lottici vuole chiudere al meglio l'anno nel match casalingo contro il Monferrato, che condivide l'ultima piazza con Fidenza a quota 4 punti. Piacenza, invece, di punti ne ha 22, facendo parte del gruppo di squadre al quinto posto ma a-2 dalla piazza d'onore e a quattro lunghezze di distanza dalla capolista solitaria Vigevano. Doppia trasferta, invece, per Fiorenzuola e Bakery. I Bees (12 punti) andranno a far visita a Legnano (22), una delle "big" ma che non sta attraversando un periodo semplice in termini di risultati (quattro ko a fila). Lo stesso vale per i valdardesi, a secco proprio da 4 turni in un dicembre avaro di soddisfazioni, anche se la rosa condizionata dagli infortuni è più un dato di fatto che un alibi. Delicato viaggio in Sicilia,infine, per la Bakery, attualmente terz'ultima con 6 punti e che andrà a far visita alla Moncada Energy Agrigento, che occupa la quart'ultima piazza precedendo i biancorossi di due "mattoncini". Dopo aver "steccato" lo scontro diretto casalingo contro Fidenza, la squadra di Giorgio Salvemini non vuole ripetere il copione per non complicare ulteriormente la propria classifica.

Il programma della diciannovesima giornata: Orzinuovi-Vicenza, Fidenza-San Vendemiano, La T Tecnica Gema Montecatini-Desio, Assigeco-Monferrato, Legnano-Fiorenzuola Bees, Fabo Herons Montecatini-Capo d'Orlando, Vigevano-Omegna, Agrigento-Bakery, Lumezzane-Treviglio.

Classifica: Vigevano 26, Vicenza, La T Tecnica Gema Montecatini, Orzinuovi 24, San Vendemiano, Assigeco, Legnano, Treviglio 22, Capo d'Orlando, Omegna 20, Desio, Fabo Herons Montecatini 18, Lumezzane 14, Fiorenzuola Bees, Piazza Armerina 12, Agrigento 8, Bakery 6, Monferrato, Fidenza 4.