Clamoroso al Beltrametti: i Lyons mandano ko gli "invincibili"

Un'impresa. E' ciò che hanno completato i giovanissimi dell'Emilbanca Lyons nel campionato interregionale Under 16, spedendo al tappeto i dominatori del torneo, i toscani del Rugby Granducato. Una prova maiuscola quella firmata dai giovani leoni che hanno inflitto il primo stop alla prima della classe che veleggiava punteggio pieno dopo otto giornate con una media di 50 punti a partita.

I Leoni hanno mostrato ancora una volta il loro valore, tenendo a bada i livornesi grazie a una difesa aggressiva e un gioco in touche praticamente perfetto. E' stata una gara divertente e di alto livello, che ha visto le due formazioni non risparmiarsi per tutti i 60’, resa ancor più piacevole dall’ottimo arbitraggio di Fontana che ha contribuito affinché i ragazzi dessero il meglio. Già nel primo tempo, i Leoni hanno colpito per primi con Villazzi, meta pareggiata poi dagli ospiti prima dell’intervallo. In avvio di ripresa i toscani hanno cambiato marcia: subito in meta e poi a esercitare pressione massiccia sui Lyons. E' giunta però improvvisa la prodezza di Folliero: la gara si è riaperta grazie a un intercetto a ridosso della propria area di meta per un ribaltamento di fronte decisivo, al quarto d'ora della seconda parte del match.Inerzia della sfida cambiata in maniera decisa e Gran Ducato meno brillante sotto la spinta piacentina, sempre più in fiducia. A 2' dalla fine l'occasione da non fallire: Villazzi ha chiuso al top la sua giornata dalla piazzola con il 100% di trasformazioni e, soprattutto, il centro valso un'esultanza sfrenata per una giornata da veri cuori Lyons.

Campionato Interregionale Under 16 – IX giornata

Emilbanca Rugby Lyons – Rugby Granducato 17-14

Emilbanca Rugby Lyons: Villazzi L, Folliero, Torrisi, Trovato, Villazzi G, Paraboschi, Capelli, Torelli, Dadati O, Romio, Ghetti, Aigbomian, Temgoua, Bandini, Pea A disposizione: Giovannelli, Naoui, Maggi, Bernini, Rossetti, Dadati G,Del Fiol. . All. Rossi, Cobianchi, Cemicetti

Marcature: 12’ meta Villazzi G tr Villazzi L, 24’ meta tr Granducato st: 41’ meta tr Granducato, 47’ meta Folliero tr Villazzi L, 58’ cp Villazzi L