Piacenza

Coppa regionale, Vigolo-Fortitudo il 18 febbraio

Definiti gli accoppiamenti tra le vincitrici dei trofei provinciali

Michele Rancati
|2 ore fa
1 MIN DI LETTURA
La Figc ha definito gli accoppiamenti della fase regionale della Coppa di Terza categoria. Il Vigolo, vincitrice piacentina, affronterà il 18 febbraio alle 20.30 sul sintetico del Puppo i campioni parmensi della Fortitudo 2025.
Le altre sfide: Arzenta-Cà de Fabbri 81; Biancanigo-Barca Reno; Cervia United-Real Morciano, Plaza-Pol. Union 81; Pol. San Damaso-Puianello, Tre Borgate-Castelfranco (tutte l’11 febbraio); Athena Rimini-Cava Ronco il 18.
