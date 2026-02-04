Coppa regionale, Vigolo-Fortitudo il 18 febbraio
Definiti gli accoppiamenti tra le vincitrici dei trofei provinciali
Michele Rancati
|2 ore fa
La Figc ha definito gli accoppiamenti della fase regionale della Coppa di Terza categoria. Il Vigolo, vincitrice piacentina, affronterà il 18 febbraio alle 20.30 sul sintetico del Puppo i campioni parmensi della Fortitudo 2025.
Le altre sfide: Arzenta-Cà de Fabbri 81; Biancanigo-Barca Reno; Cervia United-Real Morciano, Plaza-Pol. Union 81; Pol. San Damaso-Puianello, Tre Borgate-Castelfranco (tutte l’11 febbraio); Athena Rimini-Cava Ronco il 18.
