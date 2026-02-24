Dai campi di rugby al deserto della Namibia: ricca puntata a Zona Sport

Una puntata di Zona Sport tutta da vivere quella in onda questa sera alle 21 su Telelibertà. Riflettori puntati sulla palla ovale, con i recenti risultati di Lyons e Piacenza Rugby. Nello studio del giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi interverranno Claudio Forte, allenatore del Piacenza Rugby, insieme al giovane estremo biancorosso Giulio Manciulli. Con loro anche il tre quarti ala dei Lyons, Francesco Calosso, che nonostante i suoi vent'anni si sta ritagliando uno spazio importante nello scacchiere bianconero nel massimo campionato italiano. Dopodiché, Zona Sport volerà nel deserto più antico del mondo per parlare della nuova impresa che affronterà Simone Zahami. Il personal trainer e preparatore atletico piacentino si sta infatti allenando per prendere parte alla Namibia Race, ultra maratona di 250 chilometri suddivisa in cinque tappe tra le dune più alte del mondo. Le repliche di Zona Sport andranno in onda domani alle 11.15 e alle 18.40, e giovedì alle 9.00 e alle 13.35. La puntata sarà inoltre disponibile on demand su Liberta.it.