Dal parquet al fango: Zona Sport alle 21 tra volley, canestri e ostacoli

Questa sera, 21 ottobre, alle 21 su Telelibertà nuovo appuntamento con Zona Sport, il format sportivo condotto dal giornalista Marcello Tassi e Selina Pozzi. La copertina sarà tutta dedicata alla Gas Sales Bluenergy Piacenza, con in studio il direttore generale Hristo Zlatanov, il secondo allenatore Samuele Papi e il libero Domenico Pace. Nella seconda parte spazio al basket di Serie B Nazionale, dopo un weekend di grande spettacolo: il derby tra Assigeco e Bakery che ha infiammato il PalaBanca. In studio i protagonisti, in campo e in panchina, del match. Su tutti, Andrea Mazzucchelli, il play dell’Assigeco che con una “bomba” da tre punti ha consentito ai suoi - a sessanta secondi dalla sirena - di mettere le mani sulla sfida. Accanto a lui interverrà anche Riccardo Tomassini, assistant coach della Bakery Piacenza.

Subito dopo, spazio al rugby: negli studi di Telelibertà ci saranno Alessandro Via, mediano di mischia dei Lyons reduce dal primo punto stagionale in Serie A Elite raccolto contro le Fiamme Oro, e Matteo Cornelli, terza linea del Piacenza Rugby, vittorioso - all’esordio in Serie A - contro lo Stade Valdotain. Gran finale dedicato alla Spartan Race, disciplina estrema e spettacolare che unisce corsa e superamento di ostacoli militari su terreni proibitivi. A intervenire saranno alcuni rappresentanti dello Spartan Team Valtidone, una delle realtà più forti a livello nazionale: Matteo Cavallini, coach e anima del club, Annalisa Canali e Francesco Travini, atleti che racconteranno il duro percorso del settore giovanile, l’allenamento al campo di Pecorara e le emozioni della recente finale dell’Adriatic Series in Croazia. Non mancheranno foto, video e contributi esclusivi dai camp e dalle gare, con uno sguardo anche alla crescita dei giovani atleti.

Come sempre, la puntata sarà disponibile on demand sul sito Libertà.it e in replica domani alle 11.15 e 18.40, e giovedì alle 9.00 e 13.35.