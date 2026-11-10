Serata con pallavolo, pallanuoto e arrampicata

Tornano questa sera, come ogni martedì, gli appuntamenti sportivi di Telelibertà. Si parte alle 21.00 con Zona Volley, il contenitore dedicato alla Gas Sales Bluenergy e condotto da Alice Morelli. Al centro della puntata il bel 3-0 conquistato da Piacenza contro Verona, con uno sguardo alle prossime sfide dei biancorossi, tra Supercoppa e Superlega. In studio il team manager biancorosso Alessandro "Fox" Fei e il centrale Francesco Comparoni, per entrare nel vivo della pallavolo piacentina e scoprirne tutti i retroscena.

A seguire, alle 21.30, torna Zona Sport, condotta da Marcello Tassi con l'opinionista Benedetta Del Re. La prima parte sarà dedicata al basket: ospiti Ludovico Bazzoni, assistente allenatore della Bakery Piacenza (fresca di successo su Castelnovo in Serie B interregionale) insieme a Edoardo Pescatori e Giovanni Maestri, rispettivamente playmaker e dirigente del Piacenza Basket Club stabilmente in testa alla classifica nel girone E di Serie C maschile.

La seconda parte del programma entrerà invece nel mondo della TRS Piacenza Pallanuoto, reduce dalle prime due giornate (entrambe vinte) di Serie A2. A raccontarne sfide e ambizioni saranno l'allenatore Alessandro Picasso e il capitano Nicola Merlo.

Gran finale con il consueto spazio dedicato allo sportivo della settimana: protagonista Savina Nicelli, 22 anni, tra le protagoniste emergenti dell'arrampicata italiana.