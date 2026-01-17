Delusione Fiorenzuola, impresa del CarpaChero. Drago in vetta

Niente da fare per il Fiorenzuola che, a Brescello, è costretto ad accontentarsi di un pareggio che rischia di riportare i rossoneri lontani dalla vetta. Nella città di Peppone e don Camillo, a segno Bertelli sul finale del primo tempo, ma alla mezz'ora della ripresa si è materializzata la vendetta dell'ex: Bouhali ha trovato il gol del definitivo 1-1 che rimanda i propositi di rimonta in graduatoria della squadra di mister Araldi. Nel finale, clamorosa chance da rete sciupata da Scarlata che rende ancor più amaro il pareggio nell'anticipo del campionato di Eccellenza.

In Promozione, risultato a sorpresa al San Lazzaro di Carpaneto: tre punti pesantissimi quelli conquistati dalla squadra di Andrea Ferranti che torna al successo dopo quattro ko consecutivi e torna a sperare nella salvezza. Il Carpaneto Chero, dopo essere andato sotto per mano della Castellana Fontana con il gol di Mattioli, ha reagito furiosamente: i padroni di casa hanno pareggiato con il rigore del neo acquisto Raggi per poi piazzare il doppio sorpasso con Picciotti e Bottazzi. Stop inatteso per i ragazzi di mister Ciotola che hanno riaperto i giochi nel finale con Spedini, ma tardivamente, e ora rischiano di vedere allontanarsi la vetta della graduatoria. Si tratta di un'impresa autentica per i biancazzurri, capaci di andare oltre le difficoltà del momento nel corso di un match disputato quasi per interno in dieci uomini a causa dell'espulsione di Arodotti dopo soli 5 minuti (intervento in gamba tesa su Spedini).

Riprende anche la Prima Categoria dove la Junior Drago vivrà almeno una notte in testa alla graduatoria dopo il successo agevole sulla Sannazzarese in costante picchiata.

In Seconda, non conosce sosta la marcia della Samurai, vittoriosa per 5-1 sul campo di Rottofreno: cinque marcatori differenti per la squadra di Di Donna, a segno con Cozzi, Simone, Bertani, Zarbano e Burgazzoli. Di Seletti il gol della bandiera biancorosso. Nel girone B, impresa della Salicetese che ha fermato sul 3-3 la capolista Gattatico grazie alle segnature di Bance, Kir e Tiramani.

ECCELLENZA

PROMOZIONE

PRIMA CATEGORIA

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

LA FOTOGALLERY DI CARPANETO CHERO-CASTELLANA FONTANA DI CLAUDIO CAVALLI