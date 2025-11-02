Domenica "no" per il basket in B Nazionale: Assigeco in panne, si arrendono anche i Bees

Troppo brutta per essere vera l'Assigeco che perde nettamente al Palabanca contro Piazza Armerina. Dopo un avvio promettente sul 14-6 i ragazzi di Manzo si sono squagliati come neve al sole andando sotto e soffrendo sempre più la fisicità di un'avversaria implacabile con un Cepic sugli scudi. Assigeco che si ferma a 10 punti in classifica, prossimo turno domenica 9 novembre in casa di Fidenza.

UCC ASSIGECO PIACENZA 82

SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA 92

(24-26; 44-55; 60-76)

UCC ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot 8, Valesin 15, Criconia 8, Calbini 12, Mazzucchelli 13, Sarmiento, Reginelli, Poggi 12, Ferraro 4, Pepper 10, Fiorillo. All. Manzo.

SIAZ BASKET PIAZZA ARMERINA: Rotondo, Labovic, Cepic 26, Lepichev 7, Markovic 10, Gallizzi 8, Luzza 4, Colussa 12, Meluzzi 16, Almansi 9, Migone, Prai. All. Patrizio.





Brutta sconfitta per i Bees che al cospetto del più quotato Treviglio hanno perso per 89-63 al Palafacchetti. Dopo le due partite consecutive perse tra le mura amiche, le “vespe” piacentine si sono fatte pungere anche dalla squadra bergamasca che ha sempre mantenuto il vantaggio nel corso della partita allungando progressivamente fino ad arrivare ai 26 punti di scarto finali. Treviglio è partita meglio, chiudendo il primo quarto avanti 22-14, ma nel secondo parziale i gialloblù sono rimasti attaccati alla gara chiudendo a -6 all’intervallo. Nel secondo tempo è arrivato il calo con la pesante sconfitta finale che lascia i Bees a 6 punti in classifica. Il migliore tra i piacentini Cecchinato con 17 punti

Tav Treviglio Brianza Basket 89

Fiorenzuola Bees 63

(22-14; 40-34; 64-49; 89-63)

Tav Treviglio Brianza Basket: Rubbini 22, Marcius 13, Taflaj 11, Morina 11, Restelli8, Rossi 6, Anaekwe 6, Anchisi 5, Agostini 5, Ronchi 2, Daccò 0, Reati 0

Fiorenzuola Bees: Cecchinato 17, Korsunov 9, Bottioni 8, Ceparano 7, De Zardo 7, Cecchi7, Bjorac 6, Obljubech 2Arbitri: Rubera, Licari, Puglisi