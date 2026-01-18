Dopo più di due anni, cade l'imbattibilità interna del Piacenza Basket Club

La capolista LG Castelnovo Monti pone fine all’imbattibilità casalinga dell’Italia Chef Piacenza che durava ormai da più di 2 anni (ultima sconfitta l’8 novembre 2023 nel campionato di DR2) andando ad espugnare il Pala San Lazzaro con un netto 61-87. Partenza dai ritmi molto alti nel primo quarto con i ragazzi di coach Vencato che riescono a reggere nella lotta a rimbalzo, trovando anche buone soluzioni offensive con Roljic e Livelli in evidenza. Dopo i primi 10 minuti di gioco i biancorossi inseguono di sole 3 lunghezze (23-26).

Nel secondo quarto LG inizia a far valere la maggiore fisicità e grazie anche ad una difesa granitica e a percentuali altissime da tre punti (7/10) piazza già il primo stordente allungo sul +17 con cui si va all’intervallo lungo (31-48). Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia con Castelnovo in totale controllo e con Piacenza in grande difficoltà che non riesce a trovare soluzioni difensive alla grande serata al tiro degli ospiti. Finisce 61-87 in favore di Castelnovo che continua la sua corsa solitaria in vetta alla classifica.

Per l’Italia Chef Piacenza l’occasione del pronto riscatto arriverà già sabato prossimo nella insidiosa trasferta contro L’Arena Montecchio.

ITALIA CHEF PIACENZA BC - LG CASTELNOVO MONTI 61-87

(23-26, 8-22, 16-18, 14-21)

Piacenza Basket Club: Galli 7, Roljic 16, Fumi 3, Stella, Livelli 16, Massari, Bassani 6, Rigoni 8, Casati ne, Pirolo 5.