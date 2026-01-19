Dorothee e Cattabriga, salto triplo nell'oro

Weekend da incorniciare per l'Atletica Piacenza, capace di distinguersi sia nei campionati di società di corsa campestre a Correggio, sia nelle rassegne regionali indoor tra Parma e Modena.

Indoor: il trionfo dei Campioni Regionali

Spostandosi al coperto, l'Atletica Piacenza ha dettato legge nei campionati regionali individuali indoor, mettendo in bacheca due pesanti titoli d'oro che testimoniano la qualità del lavoro svolto dai tecnici biancorossi.

Sulle pedane di Parma, la copertina del weekend spetta a Tine Dorothee, capace di conquistare il titolo regionale nel salto triplo con una prestazione magistrale. L'atleta ha mostrato una tecnica impeccabile e una grinta non comune, trovando il balzo perfetto a 11,24m: una misura che non solo le è valsa la medaglia d'oro, ma che rappresenta anche il suo nuovo primato personale, confermando una crescita costante nella specialità.

Sempre a Parma, il settore salti ha celebrato l'ascesa di Bryan Cattabriga, laureatosi campione regionale nel salto triplo. Cattabriga ha dominato la pedana maschile con una progressione solida, culminata nel salto vincente da 13,03m che gli ha garantito il gradino più alto del podio. Nella stessa gara, il successo biancorosso è stato completato dall'argento di Icaro Cretella, secondo con 12,38m, per una splendida doppietta targata Piacenza.

Velocità e Ostacoli: pioggia di "personal best" a Modena

Sui rettilinei di Modena, non sono mancate le emozioni in pista. Nicolò Losi ha vissuto un weekend da protagonista assoluto: nono nei 60 ostacoli con il nuovo record personale di 8"71 e undicesimo nei 60 piani, corsi in un veloce 7"39 (anche in questo caso suo miglior tempo di sempre). Sempre tra le barriere modenesi: Filippo Ceriati ha chiuso al 14° posto con 9"05. In campo femminile, Giulia Pellicano ha ottenuto la 12ª piazza con 10"01, seguita a breve distanza dalla compagna di squadra Martina Pasmaciu, 15ª in 10"70.

Alcuni protagonisti delle gare di cross

Cross: a Correggio è battaglia nel fango

Sui prati di Correggio (Reggio Emilia), in occasione dei campionati di società di corsa campestre, la squadra piacentina ha dato prova di grande solidità. In evidenza Paolo Boledi, autore di una prova maiuscola sui 5km della categoria Allievi: con il tempo di 19'30", Boledi ha centrato l'ottava posizione assoluta. Tra le Allieve, Gloria Gallazzi ha chiuso i 4km previsti in 18'46", ottenendo un onorevole 17° posto. Nota di merito per il giovanissimo Milo Perotti, che ha sfiorato il podio con un eccellente quinto posto nei 1,5km Ragazzi, fermando il cronometro a 6'10".