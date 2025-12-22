È un Natale tutto orgoglio a Cinque Cerchi. «Stagione super»

Stagione da incorniciare per l'Atletica Cinque Cerchi. La società piacentina ha premiato gli atleti che si sono distinti durante l'anno e che hanno raggiunto risultati di prestigio e mai centrati finora. Il salone del Coni di Piacenza ha ospitato i ragazzi alla presenza del presidente della Cinque Cerchi Lorenzo Garganese e dei rappresentanti della società Paolo Zanetti, Corrado Pagani, Tiziana Bignami e David Palladini, neofiduciario Fidal, insieme a Pietro Peveri fiduciario del Coni.

Ecco tutti i “bravissimi” che si sono distinti nella stagione 2024/2025

Campioni provinciali Ragazzi e Cadetti: Letizia Chiodaroli, Giorgia Gropelli, Tommaso Lambrughi, Agnese Michelotti, Giulia Morales, Luca Panni, Sophie Rantier, Margherita Guasconi, 4x100 Ragazze, 4x100 Cadetti e 4x100 Cadette.

Primatisti sociali/provinciali: Agnese Michelotti, Giorgia Gropelli, Viola Pagani, Alice Pansini, Riccardo Lo Presti, Francesco Terzoni, Paolo Zanetti, 4x160 indoor Allieve, Luca Peretti e Norberto Fontana.

Titoli e medaglie ai regionali: Mila Santi, Alice Pansini, Sara Griziotti, Nicola Panni e Gianmatteo Bisi categorie Allievi/e Under 18, Chiara Olivieri, Francesco Terzoni e Riccardo Lo Presti negli Juniores Under 20, squadra Cadette terza classificata alla finale regionale per società Under 16.

Squadra Assoluta entrata per la prima volta nel Club Challenge con 13.231 punti: Norberto, Leonardo ed Edoardo Fontana, Luca Peretti, David Palladini, Francesco Terzoni, Riccardo Lo Presti, Gabriele Piumi, staffetta 4x100, staffetta 4x400, Daniele Cighetti e Paolo Zanetti.

Partecipazione e finalisti ai Campionati italiani: Agata Gremi, Norberto Fontana, Luca Peretti, Daniele Cighetti, Alice Pansini, Nicola Panni e Paolo Mazzocconi.