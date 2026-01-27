Favari e Visigalli strepitosi: sono campioni regionali

Si chiude con un bilancio trionfale la spedizione dell'Atletica Piacenza ai Campionati regionali Assoluti e Promesse, svoltisi nel weekend tra gli impianti di Modena e Parma. «Un’edizione memorabile - commenta la società biancorossa - non solo per il metallo pregiato portato a casa, ma soprattutto per l'incredibile progressione tecnica di tutto il gruppo, capace di sbriciolare i propri limiti personali».

I nuovi campioni regionali

Mattia Favari si è confermato il fulmine della categoria Promesse, conquistando il titolo di campione regionale nei 60 metri con un crono di 6"90, prestazione che vale anche come suo primato stagionale. Non è stato da meno Kirill Visigalli, capace di una gara magistrale nel salto in lungo Assoluti: per lui arriva l'oro regionale e un nuovo, splendido primato personale di 6,97 metri, misura che lo proietta tra i grandi protagonisti della specialità.

Bryan Cattabriga d'argento

Argenti e bronzi

Il medagliere biancorosso si arricchisce con prestazioni di altissimo livello anche nelle altre discipline. Bryan Cattabriga conquista l'argento regionale Assoluto nel salto triplo, coronando la prova con il proprio record personale. Francesca Zanelli centra un prezioso argento negli 800m Assoluti, fermando l’orologio a 2'32"45. Alessia Achilli sale sul terzo gradino del podio nei 400m Promesse, portando a casa una meritata medaglia di bronzo.

Alessia Achilli con la medaglia di bronzo

Pioggia di primati personali

Oltre ai podi, a colpire è stata la crescita corale degli atleti, che hanno fatto segnare il proprio "personal best" in quasi tutte le specialità.

Velocità: splendide prove sui 60m Assoluti per Matteo Romiti (7"13) e Zoe Goffredi (8"13), entrambi al record personale.

Salti: Tine Dorothee brilla nel triplo Assolute con il nuovo primato di 11,27m, mentre nel salto in alto si segnala la crescita di Riccardo Crosignani, capace di superare l'asticella a 1,61m.