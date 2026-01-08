Fiaccola olimpica a Piacenza il 16 gennaio

Emerge finalmente qualche nuovo particolare sul passaggio del 16 gennaio a Piacenza della fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026, che approderà a Milano per la cerimonia inaugurale dei Giochi, in programma allo stadio di San Siro il 6 febbraio alle 20. La fiaccola entrerà in città dal piazzale dei Pontieri ed effettuerà un percorso che illustriamo nella grafica, che passerà anche da via Colombo, arriverà sullo Stradone Farnese ed approderà infine in Piazza Cavalli, dove lo speaker (è una delle poche cose note) sarà il collega Andrea Amorini di Radio Sound. Buio assoluto invece su quali e quanti saranno i tedofori. Di certo non ci sarà Andrea Dallavalle, medaglia d’argento ai Mondiali giapponesi di salto triplo, che in quei giorni sarà impegnato in Spagna con la Nazionale.