Fiamma Olimpica oggi a Piacenza, cresce l'attesa. LA DIRETTA TV

Cresce l'attesa per il passaggio della Fiamma Olimpica a Piacenza, a conclusione della 40° tappa del viaggio che, dopo la partenza dalla Grecia e l'approdo a Roma il 6 dicembre scorso, sta attraversando l'Italia per raggiungere Milano - sede dei Giochi Olimpici invernali insieme a Cortina d'Ampezzo - il prossimo 5 febbraio.

Oggi, venerdì 16 gennaio, l'iconica Torcia arriverà a Piacenza nel pomeriggio, dopo aver toccato Alessandria, Tortona, Voghera, Lodi, Casalpusterlengo e Codogno. Il tragitto urbano della carovana olimpica, lunga 800 metri, si snoderà da piazzale Milano - prendendo il via alle 18.12 dall'area abitualmente riservata ai bus in via Maculani - per poi proseguire lungo viale Sant’Ambrogio, piazzale Roma, viale Patrioti, piazzale Libertà, Stradone Farnese, via San Vincenzo, via Scalabrini, via Pace, piazza Duomo, via Chiapponi, piazza Sant’Antonino e via Giordani, ritornando quindi su Stradone Farnese e proseguendo lungo via Venturini, viale Malta, piazzale Torino, via Taverna, piazza Borgo, corso Garibaldi e largo Battisti.

Poche centinaia di metri per ciascuno dei tedofori che si alterneranno sino al culmine, alle 19.30 in piazza Cavalli, con l'accensione del braciere olimpico da parte del nuotatore piacentino Giacomo Carini, già tra i portacolori della Nazionale italiana alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi, che riceverà il "testimone" dal velocista Simone Boiocchi, portacolori dell'Atletica Piacenza e detentore di numerosi titoli Fisdir.

Il "Villaggio olimpico" in piazza Cavalli. Tra gli ospiti Gianluca Galassi e Matteo Soragna

Già a partire dalle 17, piazza Cavalli aprirà le porte del "Villaggio" della City Celebration, dove tutto sarà rivolto al coinvolgimento del pubblico: un ledwall per proiezioni e dirette live, spazi per la realtà virtuale, il photo booth “Torch Kiss”, installazioni luminose interattive, il simulatore dello sci, aree ristoro e stand dove si potranno trovare i gadget ufficiali dei Giochi, dando a tutti i visitatori l’opportunità di sentirsi protagonisti e vivere un’esperienza immersiva.

Oltre all'animazione a cura degli organizzatori, dalle 17.30 alle 18 si terrà il momento istituzionale condotto dal giornalista Andrea Amorini - inconfondibile voce delle radiocronache del Piacenza Calcio - che vedrà ospiti, accanto alla sindaca Katia Tarasconi, all'assessore allo Sport Mario Dadati, i delegati provinciali di Coni e Cip, Robert Gionelli e Marta Consonni, il referente dell'Ufficio Scolastico Territoriale Fiorenzo Zani e alcuni rappresentanti del mondo sportivo e delle realtà più strettamente legate alle discipline invernali. Sul palco, infatti, salirà il centrale della Gas Sales Bluenergy Volley Gianluca Galassi, campione del mondo con l'Italvolley nel 2022 e nel 2025, oro europeo nel 2021, tra le colonne in campo anche alle Olimpiadi di Parigi, nonché l'ex cestista Matteo Soragna, argento alle Olimpiadi di Atene nel 2004 con la Nazionale di Basket, dalla stagione 2025-2026 Special Advisor dei Fiorenzuola Bees.

E ancora Corrado Pagani, azzurro di bob con 67 presenze all'attivo tra il 1992 e il 2002, l'avvocato Flavio Saltarelli tra i protagonisti della spedizione scialpinistica "Skyline around the Matterhorn" nella primavera 2024, il presidente del Piacenza Ski Team Nicola Bergonzi, i titolari degli impianti sciistici del Passo Penice. Non mancheranno, inoltre, il CAI di Piacenza rappresentato da Claudio Faimali e una figura simbolo qual è il maestro di sport Carlo Devoti, ambasciatore per l'Emilia Romagna dell'Accademia Olimpica nazionale italiana. Le attività in programma restano confermate anche in caso di maltempo. L'invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, sia in piazza Cavalli, sia lungo l'itinerario della Carovana olimpica e dei tedofori.

Come cambia la viabilità

Per consentire l’allestimento del villaggio e garantire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, saranno previste modifiche temporanee alla viabilità, con possibili deviazioni o temporanee interruzioni del traffico, regolate dalla Polizia Locale. Già dalle ore 21 di giovedì 15 gennaio, sino al termine della manifestazione (con il disallestimento previsto entro la tarda serata di venerdì 16), sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata in piazza Cavalli, piazza Mercanti, piazzetta Grida, via Illica, via Mazzini (da via Mentana a piazza Cavalli) e nell’area di parcheggio di via XXI Aprile all’intersezione con via Nino Bixio. In piazzetta Sant’Ilario, tre stalli di sosta saranno riservati ai veicoli a servizio della kermesse. Contestualmente, a partire dalle ore 21 di giovedì 15 sarà vietata la circolazione in piazza Cavalli, piazza Mercanti, nel tratto di via Sopramuro tra piazza Cavalli e via Savini, nonché in piazzetta Grida.

Dalle ore 15 di venerdì 16 gennaio, sino al termine dell’evento, divieto di sosta permanente con rimozione forzata nel tratto di Stradone Farnese tra via Mochi e via Santo Stefano, mentre dalle ore 16 di venerdì 16 gennaio sarà vietata la circolazione nel tratto di via Cittadella da via Mazzini a largo Matteotti, in via XX Settembre (da piazza Cavalli a via San Francesco), nel tratto di via Mazzini da via Mentana a piazza Cavalli e in vicolo Perestrello. Dalle 16.30 di venerdì 16, l’area di sosta del trasporto pubblico in via Maculani sarà riservata ai mezzi collegati all’evento, inibendone l’uso per i bus sino alle 18.15 circa. Le linee urbane non potranno transitare in piazza Cavalli dalle 21 di giovedì 15 e per tutta la giornata venerdì 16 gennaio: contestualmente al passaggio dei tedofori potranno verificarsi, lungo il percorso, inevitabili rallentamenti. Anche le postazioni dei taxi in centro storico saranno temporaneamente trasferite in via IV Novembre: gli spazi sosta di via Cavour, già dalle 21 del 15 gennaio, quella di via Sopramuro a partire dalle ore 15 di venerdì 16.

In concomitanza con l'evento sarà inoltre vietata la circolazione, dalle ore 9 fino al termine della manifestazione venerdì 16 gennaio, all'interno della ZPRU (Zona di Particolare Rilevanza Urbanistica) per i veicoli con massa complessiva massima superiore ai 35 quintali.

LA FIACCOLA ANCHE A BOBBIO