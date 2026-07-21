Fiorenzuola Bees, arriva il general manager Flavio Portaluppi

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è lieta di annunciare l’ingresso di Flavio Portaluppi nel proprio organigramma con il ruolo di General Manager per la stagione 2026/2027 di Serie B Nazionale Old Wild West.



L’arrivo di Portaluppi rappresenta un passaggio di grande sostanza nel percorso di crescita dei Fiorenzuola Bees. La società affida la guida dell’area sportiva a un dirigente di comprovata esperienza, che nel corso della propria carriera ha lavorato in contesti differenti, ricoprendo incarichi di primo piano sia in club di vertice sia in realtà impegnate in progetti di sviluppo e consolidamento.



Dopo una lunga ed importante carriera sul parquet, Portaluppi ha intrapreso un percorso dirigenziale iniziato alla Vanoli Cremona e proseguito all’Olimpia Milano, dove ha ricoperto i ruoli di Team Manager, Direttore Sportivo, General Manager, Amministratore Delegato e Presidente. È poi tornato a Cremona come General Manager, prima della successiva esperienza alla Fortitudo Bologna.



Con l’ingresso di Flavio Portaluppi, i Fiorenzuola Bees intendono dare ulteriore solidità alla propria struttura e affrontare la stagione 2026/2027 con una visione chiara ed orientata alla crescita. Benvenuto Flavio!



