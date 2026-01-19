Fiorenzuola in campo mercoledì, domenica si gioca al Bricchi

Turno infrasettimanale in vista per il Fiorenzuola che, mercoledì alle 14.30, farà visita al Corticella, nel recupero della 21esima giornata del campionato di Eccellenza. La gara in programma due settimane fa fu rinviata a causa della fitta nevicata che si abbatté sul territorio bolognese. Rossoneri che, dopo il deludente pareggio di Brescello, sono precipitati a -8 dalla coppia di testa composta da Nibbiano e Vianese. Rossoneri che dunque non possono fallire l'appuntamento con il successo al cospetto della formazione felsiena, reduce a sua volta dalla vittoria ai danni dell'Agazzanese. Firoenzuola che invece domenica prossima ospiterà l'Arcetana, ma il match andrà in scena non al Pavesi come di consueto, ma sul sintetico del Bricchi, in via Barani. Lo spostamento è dettato dal fatto che domenica prossima, come sta accadendo dall'inizio del campionato, il Milan Women sarà impegnato al velodromo per il turno di campionato di Serie A femminile. La società ha reso noto che le biglietterie resteranno chiuse. L'accesso sarà consentito ai soli abbonati oltre a 50 ulteriori spettatori che potranno acquistare i ticket in prevendita nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 gennaio 2026 alla sede del club di via Campo Sportivo, 1.