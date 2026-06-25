Un calcio ai pregiudizi: Gabriele argento in ginnastica ritmica

Si trattava dei primi Campionati italiani di ginnastica ritmica della storia e Gabriele Zucconi, fresco di esame di terza media alle scuole di San Nicolò, c’era. Non solo: il 14enne della Ritmica QT8, allenato da Laura Scaglia, si è regalato il titolo di vicecampione italiano nell'All Around grazie a due prove da incorniciare alla palla e ai cerchi.

«Si è presentato da noi pochi mesi fa – dice il tecnico QT8, Scaglia – ma già da alcuni anni, ci ha detto la mamma, Gabriele ambiva alla pratica della ginnastica ritmica. Addirittura pensava che non avremmo accettato un maschietto. E invece siamo felicissimi di avere tra noi Gabriele, che è stato accolto alla grande dalle ragazze. E’ considerato uno sport prettamente femminile, ma credo che assolutamente anche gli uomini possano fornire prove di grande armonia e contraddistinte ovviamente da maggiore forza. Se gli uomini possono praticare danza classica, perché non la ritmica? E’ ora di vincere i pregiudizi e Gabriele lo ha fatto». Il servizio completo su Libertà di oggi