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Un calcio ai pregiudizi: Gabriele argento in ginnastica ritmica

Il giovane Zucconi della QT8 ha conquistato a Rimini il titolo di vicecampione italiano

Corrado Todeschi
Corrado Todeschi
|38 minuti fa
Gabriele Zucconi con la medaglia al collo al fianco della sua allenatrice, Laura Scaglia della QT8
Gabriele Zucconi con la medaglia al collo al fianco della sua allenatrice, Laura Scaglia della QT8
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Si trattava dei primi Campionati italiani di ginnastica ritmica della storia e Gabriele Zucconi, fresco di esame di terza media alle scuole di San Nicolò, c’era. Non solo: il 14enne della Ritmica QT8, allenato da Laura Scaglia, si è regalato il titolo di vicecampione italiano nell'All Around grazie a due prove da incorniciare alla palla e ai cerchi. 
«Si è presentato da noi pochi mesi fa – dice il tecnico QT8, Scaglia – ma già da alcuni anni, ci ha detto la mamma, Gabriele ambiva alla pratica della ginnastica ritmica. Addirittura pensava che non avremmo accettato un maschietto. E invece siamo felicissimi  di avere tra noi Gabriele, che è stato accolto alla grande dalle ragazze. E’ considerato uno sport prettamente femminile, ma credo che assolutamente anche gli uomini possano fornire prove di grande armonia e contraddistinte ovviamente da maggiore forza. Se gli uomini possono praticare danza classica, perché non la ritmica? E’ ora di vincere i pregiudizi e Gabriele lo ha fatto».  Il servizio completo su Libertà di oggi

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