Gas Sales, contro Modena non puoi sbagliare

La Gas Sales Bluenergy Volley chiude oggi il 2025 al Palabanca contro Modena. La sfida è valida per i Quarti di Finale di Coppa Italia (inizio ore 19.30).

Si gioca in gara unica, di fronte la quarta e quinta forza in classifica al termine del girone di andata di Superlega. Chi vince si guadagna la Final Four prevista a Bologna il 7 e 8 febbraio 2026.

È la seconda volta che le due squadre si affrontano in Coppa Italia. Durante la terza giornata d’andata dello scorso 29 ottobre, infatti, i gialloblù si imposero per 3-1 sui piacentini, ma quella sera all’appello mancavano due pedine importantissime: Paolo Porro, fermato in via precauzionale, e Gianluca Galassi, impegnato a diventare papà.

Le due squadre arrivano allo scontro diretto di oggi con umori opposti: Piacenza si presenterà reduce da tre ko di fila in campionato, mentre Modena prosegue il suo viaggio con sicurezza. Quarti in Superlega con 28 punti, a -4 da Trento e Perugia, i gialloblù hanno ceduto solo alle capolista e mostrano numeri da rivale scomoda

In occasione della partita con Modena torna al Palabanca anche quest’anno il “Teddy Bear Toss” che si terrà prima dell’inizio della partita con le formazioni schierate in campo: i peluche lanciati in campo dai tifosi saranno donati alla Croce Rossa e alla Casa del Fanciullo di Piacenza.

Dante Boninfante, che potrà contare sul rientro di Efe Mandiraci, presenta così il match: «Con Modena sarà una sfida molto tosta e non solo perché è una gara da dentro e fuori. Affrontiamo un’altra squadra molto forte in battuta e lo sta dimostrando gara dopo gara. Con Civitanova diciamo che abbiamo fatto una sorta di prova generale, abbiamo capito cosa ci serve e ne faremo tesoro per questa sfida che porta dritto alla Final Four di Coppa Italia. Recupereremo qualche pedina tenuta fuori precauzionalmente nell’ultima gara, con Modena sono certo che sarà un bello spettacolo e noi faremo di tutto per regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi».

Sarà una partita speciale per i fratelli Luca e Paolo Porro, rispettivamente schiacciatore di Modena e regista di Piacenza, che per la prima volta si sfideranno in campo.

Luca e Paolo Porro