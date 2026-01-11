Gas Sales grintosa e compatta, novanta minuti per archiviare la pratica Monza

Una sfida netta, rapida e indolore. La Gas Sales Bluenergy accorcia le distanze da Modena sulla lavagna provvisoria di Superlega grazie al netto 3-0 conquistato domenica sera davanti al pubblico di casa contro Monza. Per la quarta giornata di ritorno, i piacentini hanno saputo portare davanti al pubblico di casa uno spettacolo fatto grazie ad un gioco equilibrato, ben distribuito e soprattutto una grande compattezza di gruppo, esattamente come aveva raccomandato coach Dante Boninfante alla vigilia della sfida contro i brianzoli.

Piacenza conquista così il terzo successo consecutivo in poco meno di un’ora e mezza e sigilla i 29 punti in classifica, vincendo l’ottava vittoria nei quindici precedenti contro la formazione brianzola. Un successo che conferma l’entusiasmo biancorosso, nonostante il periodo minato dalle assenze pesanti nel comparto centrale per la Gas Sales. Un allarme che verrà momentaneamente colmato dal giovane talento francese Daniel Iyegbekedo che raggiungerà la squadra in settimana.

Come sempre, neanche il tempo di festeggiare che la prossima sfida è già alle porte. Nello specifico quelle meneghine: mercoledì alle 19.30 la squadra di Boninfante sarà chiamata all’impresa nell’arena di Milano.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza 3

Vero Volley Monza 0

(25-21, 25-22, 25-13)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Gutierrez 11, Comparoni 5, Porro 8, Mandiraci 10, Seddik 8, Bovolenta 16, Pace (L), Leon, Bergmann, Andringa 2, Fraleone. Ne: Simon, Travica, Loreti (L). All. Boninfante.

Vero Volley Monza: Rohrs 13, Mosca 9, Padar 6, Atanasov 2, Beretta 1, Zimmermann, Scanferla (L), Velichkov 2, Frascio 1. Ne: Ciampi, Knipe, Larizza, Mapelli, Pisoni (L). All. Eccheli.