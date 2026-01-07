Gas Sales, quanta fatica ma il sogno della Cev Cup prosegue

Una serata storta per la Gas Sales Bluenergy che nel secondo round dei sedicesimi di finale in Cev Cup (la seconda competizione europea per club), ha dovuto giocarsi il passaggio del turno al Golden Set a casa dello Jihostroj Ceske Budejovice, dopo aver ceduto per 3-1.

Un pass acchiappato per un soffio conquistato al “parziale d’oro” per 17-19 in favore dei biancorossi. Eppure, sarebbe bastato siglare due parziali a suo carico per centrare matematicamente la qualificazione agli ottavi di finale. Complici una serata da incubo per il servizio biancorosso (che su 89 battute, 26 vanno sul tabellino punti degli avversari e solo 6 finiscono nel referto piacentino), un comparto offensivo non sempre efficace nel cambio-palla e le assenze pesanti di Gianluca Galassi, Robertlandy Simon e Efe Mandiraci rimasti in Italia a guardare la partita in televisione.

Per Piacenza prosegue così il sogno europeo, profanando il fortino ceco degli avversari, rimasto fino a stasera inviolato in questa stagione del Ceske Budejovice. Agli ottavi di finale sarà battaglia contro gli spagnoli di Rio Duero Soria. Un sospiro di sollievo, arrivato al termine di una gara da cardiopalma.