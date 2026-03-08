Gas Sales, tie-break stregato. È Modena a fare festa

Deve veramente mangiarsi le mani la Gas Sales perché quando hai l’opportunità di espugnare il PalaPanini non te la devi far scappare, ancora di più se si è in uno scontro che vale i quarti di finale dei playoff scudetto. Invece questa gara 1 la vince Modena che porta a termine una rimonta da sballo, sotto per 2-0 si rianima e con un Luca Porro in stato di grazia chiude tutto ai vantaggi del tie break. Ai ragazzi di coach Bovolenta non resta che pensare a gara 2 di sabato prossimo (mercoledì intermezzo di Coppa Cev) aggrappandosi alle cose buone viste in campo: un Simon tornato in veste di leader, Gutierrez miglior biancorosso e il muro che funziona. Da ritrovare invece servizio e il miglior Bovolenta, ieri sera davvero in serata no.

VALSA GROUP MODENA 3

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 2

(23-25; 22-25; 25-20; 25-16; 17-15)

VALSA GROUP MODENA: Massari, Perry, Mati 8, Sanguinetti 12, Federici, Tizi-Oualou 6, Davyskiba 12, Tauletta, Porro 20, Anzani, Buchegger 16, Bento, Ikhbayiri, Giraudo. All. Giuliani.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Porro 1, Leon, Pace, Mandiraci 22, Comparoni 4, Simon 10, Travica, Andringa, Bergmann, Iyegbekedo, Gutierrez 17, Bovolenta 9, Loreti, Seddik. All. Boninfante.

Arbitri: Zanussi e Luciani.

Spettatori: 3480.

Note: durata set 31', 32', 27', 25, e 22' per 2 ore e 17 minuti di gioco. Mvp: Luca Porro.