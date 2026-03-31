Pescatori sui fiumi: 13, pesci catturati: zero. Pesca da numeri shock

Pescatori? Pochi, 13 in tutto tra Trebbia e Aveto. E pesci catturati: nessuno. Sono i numeri shock della prima giornata di pesca, la cui stagione è iniziata domenica mattina nella fascia alta dei torrenti piacentini, quella montana. A fare il punto sono le pattuglie delle associazioni ambientali e piscatorie che hanno passato a setaccio i principali corsi d’acqua, per verificare il corretto comportamento dei pescatori. Ma sono tornati a casa col libretto dei verbali intonso, senza neppure avere la possibilità di fare una multa.