Spettacolo al Palabanca e il tie break premia una super Gas Sales

Il tie break non è più una maledizione. in gara-2, al contrario del primo round e come accaduto spesso nel corso della regular season, la Gas Sales Bluenergy ha piegato Modena dopo un grande spettacolo che ha certificato l’enorme equilibrio tra le due squadre che si affronteranno nuovamente martedì prossimo a domicilio di Sanguinetti e compagni.

Il Palabanca ha spinto i ragazzi di coach Dante Boninfante che, al termine di una gara di rara bellezza sul piano emotivo, hanno raccolto i frutti di un match fatto di carattere e coraggio, oltre che di colpi da super sfida.

Un successo frutto di un primo set pessimo, nel corso del quale i ragazzi dell’ex Giuliani hanno subito impresso il loro ritmo: il ritorno tardivo dei biancorossi non evita il primo punto canarino. Al contrario il secondo set è tutto ad appannaggio di Mandiaraci e compagni che lasciano a 17 Modena anche grazie alla grande serata di Bovolenta. Terzo set di equilibrio assoluto e finale ad appannaggio ospite: Luca Porro protagonista nel 30-28 finale. Piacenza però ha tirato fuori tutto in uno stupendo quarto set. Il piatto forte è stato il quinto set: punto a punto fino al 18-16 firmato dallo straordinario Mandiraci. La serie è in parità.

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena 3-2 (18-25, 25-17, 28-30, 25-21, 18-16)

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Porro 6, Mandiraci 21, Iyegbekedo 7, Bovolenta 23, Gutierrez 17, Simon 8, Comparoni (L), Leon 0, Pace (L), Travica 0, Andringa 0, Loreti 0. N.E. Bergmann, Fraleone. All. Boninfante.

Valsa Group Modena: Tizi-Oualou 4, Davyskiba 17, Mati 5, Buchegger 10, Porro 21, Sanguinetti 11, Federici (L), Massari 0, Perry (L), Anzani 0, Bento 1, Ikhbayri 1, Giraudo 0. N.E. Tauletta. All. Giuliani.

ARBITRI: Curto, Simbari.

NOTE - durata set: 25', 26', 40', 28', 24'; tot: 143'.

LA FOTOGALLERY DI CLAUDIO CAVALLI