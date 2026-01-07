Gas Sales, vietato distrarsi per avanzare in Europa
Dopo il 3-1 dell'andata, oggi alle 18 ritorno sul campo della formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovice
La Gas Sales Bluenergy, dopo la bella vittoria in campionato con Cuneo, si rituffa in Europa. Oggi alle 18 la squadra biancorossa scende in campo in Repubblica Ceca, allo Sportovni Hala di Ceske Budejovic, per la gara di ritorno dei Sedicesimi di finale di Cev Cup.
Nella gara di andata, giocata a Cagliari, i biancorossi di coach Dante Boninfante avevano superato la formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovice per 3-1 (24-26, 25-14, 25-19, 25-13), quindi per staccare il pass per gli Ottavi dovranno vincere almeno due set. In caso di vittoria della formazione ceca per 3-0 o 3-1 si giocherà il Golden Set ai 15 punti.
La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club.
