Gas Sales, vincere a Padova e sperare

La Gas Sales Bluenergy chiude la regular season del campionato di Superlega stasera a Padova.

Biancorossi incerottati: Alessandro Bovolenta, uscito dal campo domenica scorsa contro Trento per una distorsione alla caviglia, sarà in panchina e vestirà la maglia del libero. Francesco Comparoni, invece, non prenderà parte alla trasferta a causa di un infortunio, anche lui alla caviglia, i cui tempi di recupero restano ancora da definire. Anche il Capitano Robertlandy Simon, rientrato in campo proprio contro Trento dopo un lungo stop, dovrà fermarsi nuovamente in infermeria per un fastidio al ginocchio e non sarà disponibile contro Padova.

Dopo la vittoria nell’ultimo turno di campionato con Itas Trentino, la Gas Sales Bluenergy in terra veneta ha nel mirino il miglior posizionamento sulla griglia dei playoff: quarto, quinto (già assicurato) ma anche possibilità di chiudere la stagione regolare al terzo posto: è necessario fare un punto in più di Trento (che sfida Cisterna) o di Modena (che ospita Verona), che attualmente rispetto ai biancorossi hanno una lunghezza in più in classifica.

Già definite le otto squadre che saranno protagoniste nella post season che partirà l'8 marzo: Perugia affronterà Monza, Verona affronterà Milano. Per conoscere gli altri due accoppiamenti bisognerà attendere questa sera la fine delle gare che vedono in lizza Piacenza, Modena, Civitanova e Trento.