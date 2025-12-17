Giannone, sorpresa Bakery: «No social, libri gialli e arancini di mamma»
Parla il giovane biancorosso che stasera sarà in campo per il turno infrasettimanale del campionato di Serie B
Paolo Borella
|56 minuti fa
Sesto uomo, all’occorrenza titolare, oppure pronto ad uscire dalla panchina per tenere alto il livello sul parquet. Luca Giannone è il vero jolly di questa prima parte di stagione della Bakery Piacenza e anche nella vittoria di domenica contro Omegna si è visto perché: 13 punti (viaggia a 12.7 di media fin qui) e la sua firma in alcuni dei momenti più delicati. Dopo il successo con Omegna, la Bakery è salita al terzultimo posto. Alle spalle restano Monferrato e Fidenza, prossima avversaria nella gara di stasera, alle 20.30 al PalaBakery: «La nostra mentalità non cambia, dobbiamo approcciare bene la partita ed evitare di entrare in campo con troppa pressione sulle spalle per provare a confermarci». Una serenità interiore che Giannone ha coltivato anche fuori dal campo, chiudendo tutti i profili social. Scelta inusuale per un 22enne: «Preferisco così, voglio evitare tutta la negatività che prima leggevo, in post in cui sembrava obbligatorio puntare il dito contro qualcuno. Compresi i commenti sul basket, critiche a volte anche legittime, ma che di certo non aiutano un giocatore». Meglio la tranquillità della sua nuova casa piacentina, condivisa con Abba e Ricci, un bel libro giallo («Sto leggendo “La regola dell’equilibrio” di Gianrico Carofiglio, mi piace molto»), in attesa di un ritorno-lampo a casa per Natale: «Dopo l’allenamento della vigilia, riabbraccerò la mia Empoli per il pranzo del 25 con la famiglia. I miei genitori sono di origine siciliana e ho già chiesto a mamma di prepararmi gli arancini. Non troppi eh, dato che il 28 saremo in trasferta ad Agrigento!». L'intervista completa su Libertà in edicola.
Non solo Bakery in campo stasera, impegno interno per l'Assigeco che riceve al Palabanca il Legnano, mentre i Bees, sempre alle 20.30, saranno di scena sul parquet di Vicenza.