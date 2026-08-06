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Gigi Cagni stasera protagonista a Travo delle serate Giana Anguissola

Il tecnico che portò il Piace in Serie A presenta il suo libro

Redazione Online
|1 giorno fa
Gigi Cagni stasera protagonista a Travo delle serate Giana Anguissola
1 MIN DI LETTURA
Tocca a Gigi Cagni, stasera alle 21.15, diventare protagonista delle Serate Letterarie Giana Anguissola. A Travo, nella piazzetta dell’asilo, l’allenatore più amato della stria del Piacenza, presenterà il suo libro Rànget! Cinquant'anni a imparare dal calcio.
In dialogo con il giornalista Paolo Gentilotti, il tecnico che condusse i biancorossi in Serie A a metà degli anni ‘90, il mister bresciano ripercorrerà esperienze, incontri e insegnamenti maturati in una lunga carriera, raccontando il calcio come luogo di passione, disciplina, relazioni e crescita personale

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