Gioia-Franz: «Manuzzi perfetto per noi»
L’allenatore rivela di avere due-tre dubbi di formazione in vista della gara di domani a Desenzano
Gabriele Faravelli
|1 ora fa
«È il giocatore perfetto per noi». Ha parole al miele mister Arnaldo Franzini per il nuovo arrivato in casa Piacenza, l’attaccante Francesco Manuzzi.
Lo ha aspettato per tanto tempo e adesso lo ha finalmente a disposizione: «Mi è sempre piaciuto molto – ha proseguito l’allenatore biancorosso – e ci offre soluzioni diverse ed è funzionale per il nostro sistema di gioco, che comunque non cambierà ma semplicemente potrà contare su interpreti con caratteristiche differenti. Si è anche presentato bene, in allenamento ha subito fatto vedere quali sono le sue qualità e sono convinto che ci darà una grande mano visto che è anche abituato a vincere».
L’altra buona notizia in vista della sfida di domani a Desenzano è che il Piace avrà tutta la rosa a disposizione, compreso Michele Trombetta che ha smaltito l’infortunio. Non male visto che il prossimo avversario che avrà di fronte domani pomeriggio si chiama Desenzano. «Questa sosta ci ha fatto bene – ha spiegato Franz – certo, eravamo in un momento davvero positivo a fine 2025 e smettere di giocare è stata un po’ una seccatura, però la rosa era tirata al massimo e c’era il bisogno di rifiatare e di recuperare alcuni elementi. Ora abbiamo un gruppo completo, che mi permette di fare anche scelte diverse a seconda dell’avversaria. Ovviamente non sono tutti allo stesso livello di condizione e ho ancora due o tre dubbi in vista della difficile gara di Desenzano, ma sarà molto importante riprendere da dove avevamo interrotto alla fine dell’anno sul piano del gioco e della capacità di fare risultato».
Lo ha aspettato per tanto tempo e adesso lo ha finalmente a disposizione: «Mi è sempre piaciuto molto – ha proseguito l’allenatore biancorosso – e ci offre soluzioni diverse ed è funzionale per il nostro sistema di gioco, che comunque non cambierà ma semplicemente potrà contare su interpreti con caratteristiche differenti. Si è anche presentato bene, in allenamento ha subito fatto vedere quali sono le sue qualità e sono convinto che ci darà una grande mano visto che è anche abituato a vincere».
L’altra buona notizia in vista della sfida di domani a Desenzano è che il Piace avrà tutta la rosa a disposizione, compreso Michele Trombetta che ha smaltito l’infortunio. Non male visto che il prossimo avversario che avrà di fronte domani pomeriggio si chiama Desenzano. «Questa sosta ci ha fatto bene – ha spiegato Franz – certo, eravamo in un momento davvero positivo a fine 2025 e smettere di giocare è stata un po’ una seccatura, però la rosa era tirata al massimo e c’era il bisogno di rifiatare e di recuperare alcuni elementi. Ora abbiamo un gruppo completo, che mi permette di fare anche scelte diverse a seconda dell’avversaria. Ovviamente non sono tutti allo stesso livello di condizione e ho ancora due o tre dubbi in vista della difficile gara di Desenzano, ma sarà molto importante riprendere da dove avevamo interrotto alla fine dell’anno sul piano del gioco e della capacità di fare risultato».