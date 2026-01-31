Grasso stende la Spal, per il Nibbiano è trionfo regionale di Coppa

Il Nibbiano&Valtidone ce l’ha fatta. Piegando di misura la Spal con il graffio del solito Domenico Grasso, la squadra di mister Luca Rastelli ha sconfitto l’Ars et labor, alias la Spal, e ha così trionfato nella fase regionale della Coppa Italia.

Un successo storico per il club che rappresenta una frazione del comune di Alta Valtidone, al secondo accesso in tre anni al tabellone nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. Dall'altra parte una squadra che rappresenta una città intera e che vanta tradizione ai massimi livelli, anche piuttosto recenti. Al Borelli di Correggio, il tifo spallino ha alzato i decibel in un impianto gremito e che ha visto anche diversi piacentini al seguito di Alcibiade e compagni.

Gara equilibrata senza troppe emozioni e caratterizzata da un agonismo portato fino ai limiti massimi consentiti. La capolista del girone A ha trovato un’avversaria molto attenta ad assalire le fonti di gioco piacentine. A metà campo Jakimovski, capitano intramontabile, ha saputo reggere per gli interi 90’ e a vincere tanti duelli in un confronto a tutta grinta.

Nella ripresa Rastelli ha giocato la carata Carrasco (fuori Minasola), anche se è stato Lancellotti a rivelarsi tra i più pericolosi dalle parti di Giacomel. A decidere la sfida però, è stato lo strappo a destra di un altro neoentrato, il difensore piacentino Boccenti che ha servito, con un cross liftato, il pallone da incornare e che Grasso ha trasformato nel gol valso la grande festa del Borelli. Per il patron Valter Alberici un successo di grandissimo prestigio e che significa qualificazione alla fase a gironi nazionale che precede i quarti di finale (in doppio turno come le semifinali).

NIBBIANO&VALTIDONE-ARS ET LABOR 1-0

Rete: Grasso al 43' s.t.

NIBBIANO&VALTIDONE (4-3-3): Serena; Tambussi, Alcibiade, Fogliazza, Setti (dal 26' s.t. Vecchi); Ababio, Jakimovski, Lancellotti; Piscicelli (dal 10' s.t. Boccenti), Grasso, Minasola (dal 10' s.t. Carrasco). (Guerci, Iasoni, Rarnelli; Bassoli, Spaviero, Boix Gacia, Carrasco). All. Rastelli.

ARS ET LABOR (4-3-3): Giacomel, Mambelli, Mazzali, Mazza (44’st Stoskovic), Carbonaro (18’st Prezzabile), Moretti (23’ st Piccioni), Ricci (29’st Malivojevic), Senigagliesi, Dall’Ara, Cozzari (36’st Barazzetta), Casella. (Luciani, Chazarreta, Occhi, Alcalde). All. Parlato.

