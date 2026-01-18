Grottazzolina combatte, la Gas Sales non si fa sorprendere

Tutto secondo copione. La Gas Sales Bluenergy regola con un perentorio 3-0 Grottazzolina nel match del Palabanca, valido per il 6° turno del girone di ritorno e resta nel quartieri nobili della graduatoria e conservando il vantaggio sulla Lube che insidia il quinto posto. Per nulla semplice sbarazzarsi dei marchigiani per i ragazzi di coach Dante Boninfante che hanno centrato la quarta vittoria consecutiva all'alba di una settimana che segnerà il ritorno all'impegno europeo. I biancorossi infatti, privi ovviamente dei lungodegenti Simon e Galassi, affronteranno la trasferta spagnola per il match di andata degli ottavi di finale di Cev Cup con il Rio Duero Soria e anche la semifinale di Coppa Italia di sabato prossimo con Modena. Nel match del Palabanca, nota di merito per Efe Mandiraci che ha saputo trascinare nei momenti decisivi della sfida.

GAS SALES BLUENERGY-GROTTAZZOLINA 3-0 (25-13 25-23 25-22)

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: Bovolenta 24, Bergmann 15, Comparoni 3, Porro 3, Mandiraci 15, Seddik 3, Pace (L), Loreti (L), Iyegbekedo 3, Andringa, Leon. Ne: Simon, Travica, Gutierrez. All. Boninfante.

Yuasa Battery Grottazzolina: Magalini 12, Cubito 5, Golzadeh 11, Fedrizzi, Pellacani 4, Falaschi 1, Marchisio (L), Tatarov 8, Vecchi. Ne: Stankovic, Marchiani, Koprivica. All. Ortenzi.

Arbitri: Armandola di Voghera, Goitre di Torino.

Note: durata set 18’, 28’ e 29’ per un totale di 75’. MVP: Efe Mandiraci. Spettatori 2134 per un incasso di 12.890 euro. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: battute sbagliate 16, ace 8, muri punto 3, errori in attacco 0, ricezione 43% (18% perfetta), attacco 63%. Yuasa Battery Grottazzolina: battute sbagliate 15, ace 2, muri punto 4, errori in attacco 3, ricezione 38% (19% perfetta), attacco 47%.

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI