I Bees ribaltano la Bakery e acciuffano il derby

Va ai Fiorenzuola Bees il derby di Serie B di basket. Partita dai due volti al Palabakery, con la Bakery padrona di casa e del gioco nella prima parte e avanti fino al 37-32 grazie a un ottimo Bocconcelli, ma alla lunga viene fuori l'esperienza dei valdardesi che ribaltano il risultato nel terzo quarto e conducono fino al 62-73 finale.

BAKERY BASKET PIACENZA 62

FIORENZUOLA BEES 73

(16-16; 37-32; 49-56)

BAKERY BASKET PIACENZA: Giannone 10, Morvillo, Bocconcelli 11, Ricci 3, Beccari, Korlatovic 3, Dore 11, Salvaderi, Borriello 14, Banella 4, Adamu 6, Scardoni. All. Salvemini.

FIORENZUOLA BEES: Mazburss, Biorac 6, Obljubech 2, Bottioni 6, Korsunov 9, De Zardo 9, Re, Mariani 17, Ceparano 10, Camara, Crespi 6, Ambrosetti 8. All. Del Re.

Arbitri: Rezzoagli, Paglialunga, Renga.

L’Assigeco gioca alla pari con San Vendemiano, ma nel finale si scioglie e consente ai veneti di uscire dal PalaBanca con una vittoria per 79-73. Peccato, perché i ragazzi di Simone Lottici hanno dimostrato, ancora una volta, di poter combattere anche contro le primissime della classe ma per riuscire a stare ai vertici manca ancora qualcosa.

ASSIGECO PIACENZA 73

SAN VENDEMIANO 79

(16-20, 48-39, 63-65)

ASSIGECO PIACENZA: Cattivelli, Kuot, Valesin 3, Criconia 5,Calbini 29, Mazzucchelli 5, Anaekwe 13, Sarmiento, Poggi 10,Ferraro 2, Pepper 6, Fiorillo. Coach Simone Lottici

RUCKER SAN VENDEMIANO: Picarelli 11, Morici 7, Cebasek 8,Onojaife 5, Sinagra, Pagani 15, Tassinari 21, Bedetti 2, Dalla Cia,Borin, Murri 10. Coach Federico Campanella