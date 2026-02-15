I volontari di Piacenza alle Olimpiadi sono campioni di cuore

Volontari piacentini in prima linea alle Olimpiadi Milano-Cortina. Tra assistenza sanitaria, logistica e supporto operativo, diversi operatori del territorio stanno contribuendo dietro le quinte dell’evento.

Tra loro gli uomini e le donne della Croce Rossa Italiana locale. A Livigno, nell’area del Mottolino, hanno già operato Graziano Boccalini e Massimo Arnaldo. «L’attività si è svolta con base operativa in Valdidentro ed è stata un’esperienza intensa, utile e allo stesso tempo piacevole, sicuramente da rifare. Abbiamo operato come autisti soccorritori sia sulle ambulanze dedicate alla popolazione sia all’interno di pattuglie appiedate presenti direttamente nei campi di gara». Presente anche Francesco Cagni, impegnato al Forum di Assago durante il pattinaggio di figura, mentre altre due volontarie partiranno a breve per Livigno.

«La presenza dei volontari del comitato di Piacenza alle Olimpiadi Invernali rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra associazione – commenta il presidente Giuseppe Colla –. Un’esperienza che conferma il ruolo attivo del nostro comitato all’interno di un sistema condiviso».

Non solo Croce Rossa. Presenza anche di Anpas Croce Bianca di Piacenza ad Anterselva, dove il volontario Enrico Vigilante ha operato nel campo base logistico. «È stata un’esperienza bellissima e molto gratificante – racconta –. Vedere volontari italiani e stranieri collaborare per supportare chi lavora nelle gare è stato davvero emozionante».