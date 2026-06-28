Il campione italiano di braccio di ferro è di Sariano
Il 18enne Dejvi Hoxha ha conquistato il tricolore nelle finali che si sono disputate a Adro, in provincia di Brescia. Ora punta agli europei
Gabriele Faravelli
|59 minuti fa
Dejvi Hoxha primo sul podio
Dejvi Hoxha è il nuovo campione italiano di braccio di ferro nella categoria 75 kg Left. Il 18enne di Sariano di Gropparello ha conquistato il titolo tricolore nelle finali disputate ad Adro, nel Bresciano, alla sua prima partecipazione a un Campionato italiano.
Dopo aver perso il primo incontro, Hoxha ha reagito da campione, vincendo dieci sfide consecutive e salendo sul gradino più alto del podio davanti a Gioele Verità del Romagna Armwrestling e a Sergio Lazzaretti dell'Emilian Warriors.
Il giovane atleta, già vincitore della Coppa Italia nel 2024, si allena da quattro anni alla Flex Gym di Fiorenzuola. Ora guarda già oltre i confini nazionali: nel mirino c'è il Super Match internazionale del 2027, con l'obiettivo di qualificarsi ai Campionati europei.
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