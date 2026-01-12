Il difficile 2026 del Piace a Zona Calcio
Torna alle 20.30 la trasmissione di Telelibertà: in primo piano anche Eccellenza e Promozione con gol, immagini e commenti
Redazione Online
|1 ora fa
Torna questa sera Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.
In apertura, ospiti e opinionisti analizzeranno il difficile inizio di 2026 del Piacenza calcio: i biancorossi avevano chiuso con cinque vittorie consecutive lo scorso anno, ma nelle prime due giornate del girone di ritorno hanno collezionato una sconfitta a Desenzano e un pareggio interno, quello di ieri, contro il Cittadella Vis Modena. La vetta resta a sei punti, ma se non cambieranno marcia la promozione rischia di sfumare ancora.
Nella seconda parte, spazio come sempre anche al calcio dilettanti piacentino. In Eccellenza, il Nibbiano ha perso a sorpresa la vetta, mentre Pontenurese e Fiorenzuola si stanno rivelando le due squadre più in spolvero.
In Promozione, stop per il Gotico e il CarpaChero, la Castellana Fontana vince il derby contro la Spes.
Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.
Appuntamento quindi dalle 20.30: Telelibertà è visibile sul canale 76 del digitale terreste e in streaming sul sito www.liberta.it.
